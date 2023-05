Nell’attività commerciale di famiglia per dare un aiuto, giovane assolto: non ha violato misure

Gela. Non sono state rilevate le condizioni per concludere che abbia violato le misure restrittive che gli erano state imposte. L’assoluzione è arrivata per il ventisettenne Carmelo Martines, con diversi precedenti penali alle spalle. Venne accertata la sua presenza nell’attività commerciale di famiglia, nonostante l’autorizzazione concessagli fosse stata sospesa. Difeso dall’avvocato Carmelo Tuccio, il giovane ha riferito in aula di essersi trovato nell’attività solo per dare un aiuto ad una familiare che si vide costretta ad allontanarsi per poco tempo. Il panificio di famiglia non poteva rimanere incustodito e senza addetti e così fu lui stesso ad occuparsene.