Nell’auto aveva un chilo e mezzo di cocaina, trentenne gelese arrestato ad Agrigento

Agrigento. I carabinieri della compagnia di Agrigento hanno arrestato in flagranza di reato un trentenne di Gela, Antonio Fasulo, sorpreso alla guida di un’auto in possesso di 1.6 chili di cocaina. Lo stupefacente era nascosto in una botola ricavata sotto il sedile del veicolo. Il controllo dei militari dell’arma è scattato in contrada Mosella. L’uomo è stato fermato nell’ambito di un servizio di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e la persona. L’atteggiamento nervoso del trentenne ha immediatamente insospettito i carabinieri che hanno così proceduto a perquisire l’auto fino alla scoperta di una botola sotto il sedile. All’interno vi erano custoditi 1.6 chili di cocaina.