Regione sceglie ancora i siti della città, mura Timoleontee in “Visit Sicily” con gli scatti di Giocolano

Il professionista, con i suoi scatti amatoriali, intende rilanciare un’immagine diversa della città, sfruttando proprio i social. La pagina ufficiale “Visit Sicily” è seguita da migliaia di follower. “Poste a sud del promontorio gelese ed edificate nel IV secolo a.C. in onore del condottiero Timoleonte, le Mura Timoleontee sono una straordinaria testimonianza dell’antica colonia greca di #Gela. Per lungo tempo furono sistema difensivo e di fortificazione della città, ma anche teatro di grandi battaglie tra Greci e Cartaginesi.

La leggenda narra che nel 1948 Vincenzo Interlici, un anziano contadino del posto, sognò di scavare nella sua vigna per trovare un grande tesoro nascosto. Le ricerche rivelarono la presenza del grande muro di fortificazione posto al di sotto di 12 metri dal suolo. E’ sorprendente il perfetto stato di conservazione di cui godono le mura, composte alla base da blocchi in pietra arenaria alti 3 metri e da dove poi si erge il bastione murario dell’antica Gela”, così riporta la pagina social.