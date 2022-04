“Nessuna polemica in maggioranza”, Trainito: “FI c’è, Greco? Continua a non coinvolgermi”

Gela. “La polemica non è mai esistita. Io non ho attaccato sul lato personale l’assessore Morselli. Infatti, non c’è stato alcun seguito. Chiaramente, alla gente non possiamo dire che in città tutto va bene, perché non è così”. Il capogruppo di Forza Italia Rosario Trainito sembra voler spegnere anche gli ultimi fuochi che negli scorsi giorni si erano alzati in maggioranza, sempre a seguito di vedute tutt’altro che conformi. Non c’è stata una frattura insanabile e quanto accaduto a stretto giro sembra dimostrarlo. Il parlamentare regionale Michele Mancuso, che con Trainito ha uno stretto legame politico, si è subito messo a disposizione per un incontro sulla vicenda del termovalorizzatore, annunciato dal presidente della Regione Nello Musumeci. Il vertice a Palermo c’è stato in settimana e il presidente Ars si è detto disponibile a collaborare, per fornire dati e indicazioni precise sul progetto. “Forza Italia ha dimostrato di voler dare risposte alla città – aggiunge Trainito – la disponibilità di Mancuso e Miccichè è una conferma. Sul termovalorizzatore, peraltro, ho già convocato la commissione ambiente e valuteremo se ci sono le condizioni per esprimere una posizione. Tra i componenti ci sono opinioni differenti. Forza Italia si è attivata non perché la nostra sia una scelta favorevole a priori ma per fare in modo che ci sia chiarezza. Ad esempio, l’altro consigliere del partito, Carlo Romano, ha già detto di essere contrario al progetto di un termovalorizzatore”. Se Trainito ha praticamente chiuso la polemica, non volendo alimentare altri dissapori interni con il fronte civico, non rinuncia però a sottolineare che dal sindaco Lucio Greco si aspetterebbe un atteggiamento differente.