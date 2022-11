Neurologia declassata perde il primario e i locali, reparto “ospite” in Medicina

Gela. L’unità complessa di Neurologia è sparita in favore dell’area indistinta covid, ovvero una sorta di smistamento dei pazienti positivi da dirottare nei diversi reparti dell’ospedale di via Palazzi, diretto dal palermitano Luciano Fiorella. Dal 24 ottobre, della struttura diretta da Rosaria Verniccio, resta solo la disponibilità di quattro posti letto nella già affollata Medicina del presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele”. Il futuro dell’unità complessa di Neurologia rischia di capitolare definitivamente il prossimo 27 gennaio per mancanza di Neurologi. Quella data coincide, infatti, con la fine del mandato della dottoressa Verniccio che aveva rassegnato le proprie dimissioni lo scorso 27 ottobre direttamente al management dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta ottenendo l’immediato parere favorevole da parte di Marcella Santino (direttore Sanitario) e Salvatore Iacolino (direttore Amministrativo), sfociato in una delibera a firma del manager Alessandro Caltagirone.