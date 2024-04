No all’autonomia differenziata e uno sguardo alle urne: in città l’ex presidente della Camera Fico

Gela. L’autonomia differenziata da scongiurare ad ogni costo ma anche un occhio alla campagna elettorale per amministrative ed europee. Saranno sei gli incontri in appena due giorni per parlare anzitutto di autonomia differenziata, “la riforma scellerata che rischia di spaccare l’Italia”. È il mini tour che l’ex presidente della Camera Roberto Fico, farà in Sicilia domenica 21 e lunedì 22 aprile insieme al coordinatore regionale M5S per la Sicilia, Nuccio Di Paola, per illustrare i contraccolpi del ddl Calderoli.

“L’autonomia differenziata – dice Fico – sarebbe uno schiaffo insopportabile al Sud, aumenterebbe i divari che già esistono e danneggerebbe la struttura istituzionale del Paese. E’ un disegno scellerato che mira a spaccare l’Italia. In questi mesi sto girando l’Italia per parlare dei rischi dell’autonomia voluta da Calderoli ed è importante parlarne anche in Sicilia”.