“No inceneritore”, comitato nella piazza di Conte: anche operai edili per sblocco cantieri

Gela. Il comitato contro l’inceneritore e i lavoratori edili, anche quelli di Edil ponti, che rivendicano garanzie per i cantieri del 110 per cento. Erano in piazza, in attesa del leader del Movimento cinquestelle Giuseppe Conte. Il movimento contro l’inceneritore, come hanno spiegato gli aderenti, anche ai grillini chiede che l’impegno sia per le bonifiche del territorio e contro ogni installazione impattante, compresa la realizzazione del sistema dei rifiuti per la Sicilia occidentale, annunciato dal governatore uscente Nello Musumeci e confermato dal candidato alla presidenza per il centrodestra Renato Schifani. I lavoratori edili, invece, sono molto preoccupati per la stasi dei cantieri del 110 per cento e il timore è che a Roma si possa invertire la rotta.