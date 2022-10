“Non è il momento per passare a FI”, Sammito: “Accuse Damante su porto sono infondate”

Taglia corto, invece, sulle considerazioni di ieri dei grillini. “Non mi va neanche di commentarle”, ammette. Le accuse che gli sono state mosse, però, non le ha per nulla gradite. “Il definanziamento del porto? Chiaramente parliamo del progetto della darsena. Il neo senatore Damante, eletta grazie alla legge elettorale certamente favorevole, dovrebbe sapere che un presidente del consiglio comunale, invitato a partecipare alla seduta della commissione bilancio dell’Ars, non ha alcun diritto di parola. Potevamo solo assistere. Cosa avrei dovuto fare? A conclusione di quella seduta ho subito fatto un giro di chiamate, per capire il da farsi. Certamente, non potevo oppormi al voto espresso da parlamentari regionali. Il neo senatore ha sbagliato obiettivo. Sono critiche totalmente infondate. Sulla questione porto rifugio sono stato io ad istituire un tavolo di lavoro, a convocare due sedute monotematiche e a far venire in città l’assessore regionale, che però non ha dato seguito agli impegni. Il procedimento è in corso e spero che l’intervento dell’Autorità portuale possa essere decisivo – conclude – il senatore Damante fa bene ad essere felice per l’esito elettorale, calato dall’alto. Ricordo ancora la riunione in capitaneria di porto sulla tangenziale, quando proprio dal Movimento cinquestelle e dagli esponenti istituzionali del partito venne avanzata la proposta di procedere con variazioni al progetto per la doppia corsia. Fui io a far rilevare che i tempi si sarebbero allungati a dismisura. Non vedo nessun ruolo decisivo dell’ex ministro Toninelli”. Sammito, in un contesto difficile per i pro-Greco, sembra voler assicurare stabilità, senza mosse a sorpresa. Scelte politicamente più ad effetto sono rinviate ad altri momenti.