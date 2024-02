“Non siamo interessati a scontri interni e nomi”, Federico: “Prima il programma, noi stiamo lavorando”

Gela. Con due blocchi principali che al momento si interrogano sul da farsi, tante altre forze politiche stanno sondando il campo. Non ci sono ancora scatti repentini per le amministratiche (potrebbero tenersi a giugno con l’election day). Sicuramente, c’è chi inizia a guardare ad un gruppo che ha sempre avuto riscontri elettorali. L’ex parlamentare Ars Pino Federico e gli esponenti a lui più vicini, sembrano ormai aver archiviato l’esperienza della Dc. Stanno lavorando ad un progetto per la città, in queste ultime settimane con ancor maggiore intensità. “Penso che in questo momento si stanno commettendo degli errori – dice Federico – nel centrodestra noto un’eccessiva litigiosità tra i vertici e mi preoccupa. Così come mi preoccupa un dibattito, nel contesto di centrosinistra, alimentato solo dai nomi. A noi, non interessa questo andazzo. Prima viene il progetto politico e amministrativo. Su questo, possiamo confrontarci con tutti. Non credo alle ideologie. Dobbiamo concentrarci sulla città”. Federico e i suoi possono diventare un fattore da non trascurare. La loro area ha le caratteristiche per attrarre, oltre le appartenenze di partito. “Mi rivedo nel centrodestra e non ne ho mai fatto mistero – aggiunge – però, il centrodestra attuale sta rischiando di commettere ancora una volta l’errore di ritenersi autosufficiente, senza aver bisogno di coinvolgere le forze del territorio e le realtà civiche. Cinque anni fa, lo dissi già all’epoca, la coalizione che si formò e vinse era stata costituita solo per superare le altre ma poi si è dimostrata incapace di garantire governabilità. C’erano troppe divergenze interne”. L’ex presidente della Provincia pone l’accento su “programmazione” e “progettualità”. “Le dighe devono tornare efficienti – sottolinea – il centro storico deve rivivere, va lanciato veramente un percorso turistico, agli agricoltori bisogna dare la soluzione delle acque reflue, possiamo definire un rapporto diverso con l’industria, l’ospedale non può rimanere nelle condizioni attuali. Servono novità ma partendo dalla città e da un progetto ben strutturato. Noi ci stiamo lavorando, astraendoci da qualsiasi corsa ai nomi. Non si può dare precedenza alle pretese personalistiche”. Incontri e interlocuzioni non mancano. Federico ha iniziato da qualche settimana.