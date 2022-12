Nuova giunta, anche oggi niente annuncio: si può chiudere ma ultime valutazioni in corso

Gela. C’è chi parla di “angoli ancora da smussare” e per questa ragione l’annuncio della nuova giunta anche oggi è slittato. Il sindaco Lucio Greco, la scorsa settimana aveva riferito di uno schema politico già definito, ma i giorni sono passati e pare che comunque l’intenzione sia di ufficializzare la compagine post-azzeramento in settimana, prima della pausa per le festività. Sarebbero in corso diversi contatti e domani potrebbe essere il giorno dell’annuncio. Sono stati gli autonomisti dell’Mpa a chiedere ventiquattro ore in più, per chiudere le ultime valutazioni. La loro presenza in giunta non sembra in discussione, ma pare ci sia stata qualche verifica dell’ultimo istante da concludere. Un’attesa che non è piaciuta a tutti gli alleati, anche se in questi giorni si tende soprattutto ad evitare qualsiasi incomprensione, per non incidere su un equilibrio politico ancora in via di assestamento. Ieri, il sindaco Greco ha avuto modo di incontrare tutti gli alleati e grosse sorprese pare non ce ne siano state. L’appoggio dovrebbe essergli garantito dal suo movimento, ma anche dai consiglieri Salvatore Incardona (che potrebbe far parte della giunta mantenendo il posto tra gli scranni del civico consesso) e Luigi Di Dio, a sua volta pronto ad indicare un assessore tra gli esponenti del proprio gruppo politico. Riconferme in giunta potrebbero arrivare per due assessori già presenti nel governo pre-azzeramento, l’esponente di “Un’Altra Gela” Romina Morselli e l’autonomista Ivan Liardi. All’Mpa dovrebbe essere assicurato un secondo assessorato, probabilmente da destinare ad uno degli esponenti della prima ora. Gli alleati della prima ora hanno risposto alla chiamata del primo cittadino principalmente con l’obiettivo di rimettere in sesto le finanze del municipio.