Nuove assunzioni in Comune, procedure per i concorsi vanno avanti: quattro da completare

Per gli altri quattro concorsi, invece, le commissioni sono state composte ma ci sono alcuni aspetti tecnici da definire. In particolare:

– Agente di Polizia Municipale: commissione già insediata e si attendono verbali degli ammessi ed esclusi;

– Specialista di Vigilanza: commissione già insediata e si attendono verbali degli ammessi ed esclusi;

– Funzionario amministrativo: la commissione è stata nominata ma si deve ancora insediare;

– Istruttore direttivo tecnico: si deve sostituire il presidente dimissionario della commissione, arch. Emanuele Tuccio.

“E’ una corsa contro il tempo, – commenta il sindaco Lucio Greco – perché sappiamo che molti problemi dell’ente e della città potranno essere risolti grazie a questi concorsi, ma nel contempo siamo rallentati proprio dall’esiguo personale a disposizione. In ogni caso, ormai ci siamo quasi e contiamo di sbloccare alcune procedure entro l’anno. Finalmente, con una procedura del tutto trasparente, riusciremo a dare linfa vitale ad un Comune in affanno da anni, e la cui pianta organica è bloccata da decenni. Inoltre, daremo a professionisti seri e preparati la possibilità di lavorare con contratti a tempo indeterminato, con tutta la serenità che da questo deriva. Un plauso va senz’altro ai dipendenti e al dirigente del settore Risorse Umane, Mario Picone, per l’enorme mole di lavoro che stanno fronteggiando”.