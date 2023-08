Nuovo servizio rifiuti, commissione tornerà sul tema: approfondimenti prima del via

Gela. Il nuovo servizio rifiuti, affidato all’in house Impianti Srr, prenderà il via a pieno regime ad ottobre. La società ha completato tutti gli adempimenti per il personale, in gran parte quello attualmente in servizio per conto di Tekra. Ci sarà un passaggio diretto, già definito con le organizzazioni sindacali. Anche la dotazione di mezzi va avanti. Con la ripresa dell’attività istituzionale in Comune, la commissione sanità e ambiente, presieduta dal forzista Rosario Trainito, potrebbe decidere di avere un confronto diretto con i vertici di Srr4, la società che controlla Impianti Srr. Non è da escludere una convocazione anzitutto del presidente Srr, Vincenzo Marino. In questo modo, la commissione intende avere riscontri diretti sul cronoprogramma di avvio del servizio in città e sulle modalità. Già negli scorsi mesi, sono stati siglati gli atti per garantire le attività dell’in house in città. La società, amministrata dall’ingegnere Giovanna Picone, svolge il servizio in tutti i Comuni della Srr4 e quello in città sarà sicuramente il più complesso, per numero di lavoratori, per dotazione di mezzi e per vastità del territorio da coprire.