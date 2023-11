Nuovo servizio rifiuti, primi segnali di vero miglioramento: “Siamo partiti da città distrutta”

Gela. Il bilancio del primo mese di servizio rifiuti in house dà segnali confortanti e lo confermano i vertici di Impianti Srr, l’ingegnere Giovanna Picone e il responsabile Grazia Cosentino, che operano anche attraverso la collaborazione del responsabile operativo Ugo Pepi. “Il servizio di raccolta e trasporto, al momento, non ha subito modifiche di calendario per evitare eventuali disagi alla cittadinanza e procede, quindi, in tal senso, nella ordinarietà. Come appare agli occhi di tutti, ci è stata consegnata una città distrutta sotto tutti i punti di vista, in modo particolare per ciò che ci riguarda sotto il punto di vista igienico-sanitario e del decoro urbano. Abbiamo, quindi, dedicato unità esclusivamente alle attività straordinarie di scerbamento e spazzamento, cominciando dagli accessi della città che rappresentano già dal primo impatto visivo il biglietto da visita. Queste attività hanno interessato, quindi, via Venezia, con la contestuale pulizia delle caditoie che dal materiale rinvenuto all’interno delle stesse probabilmente non venivano ripulite da anni, via dell’Acropoli, via del fiume Gela, via Falcone, via Niscemi, piazzale della stazione ferroviaria, via Licata, nel tratto da McDonald’s ad azienda ViCla, via generale Cascino, in prossimità dell’ex Mattatoio Comunale, via Liszt, via Leoncavallo, via S.Valentino e via S.Cristoforo, centro storico, via Cairoli, via Navarra, via Colombo, via Verga, via Matteotti, zona Bastione, via Dalmazia, via Feace. Dopo l’attività straordinaria di scerbamento – spiegano Picone e Cosentino – su queste zone è proseguita l’attività ordinaria con il passaggio della spazzatrice meccanica tre volte a settimana e con lo spazzamento manuale nelle vie del centro storico murato. Si è proceduto, altresì, al lavaggio dei marciapiedi di via Palazzi in prossimità dell’ospedale, e di largo S.Biagio, nonché di via Matteotti e dello spazio antistante la scuola A.Aldisio in via Feace. Interventi spinti di lavaggio, e i risultati sono evidenti, del Sagrato della Chiesa Madre, di piazza Umberto I, dei marciapiedi di via Bresmes, piazza S.Francesco e viale Mediterraneo. Infine, la rimozione delle micro discariche, non tanto micro per la verità, e abusive presenti nel piazzale antistante e in tutte le vie di accesso al cimitero Farello, in via Polizelo, negli svincoli sulla S.S.115, in via Luchino Visconti, negli spazi adiacenti la stazione ferroviaria, nel sottopasso di via Falcone, accesso alla zona industriale, nei pressi del PalaLivatino, in via Fazzello e in via generale Cascino, ex centralina Eas”.