Renziani, civici, centristi e non solo, confronto non si ferma: tavolo ancora riunito

I “colori” non cambiano e sono quelli dei renziani di Italia Viva, dei socialisti, dei liberali, dei civici di “Una Buona Idea” e “Rinnova”, dei centristi di “Noi moderati” e del gruppo che si rifà all’imprenditore Maurizio Melfa. L’intenzione prioritaria è comprendere fino in fondo se ci siano tutte le condizioni per andare avanti e poi “esordire” ufficialmente. Il confronto proseguirà. Sembra che la prova del nove possa essere la convergenza su alcuni temi per la città. Il capitolo candidati, ad oggi, non pare prioritario. Probabilmente, se ne discuterà solo in seguito, quando questa aggregazione work in progress definirà i tratti essenziali di possibili alleanze, in un contesto ancora più ampio. Gradualmente, quello centrista potrebbe essere un tavolo in grado di fare da sponda per altre confluenze politiche.