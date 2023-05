Nuovo servizo rifiuti, chiuse 133 assunzioni nei Comuni dell’ambito: operai passano ad Impianti Srr

Gela. Il cerchio delle nuove assunzioni tra le fila di Impianti Srr, che gestisce il nuovo servizio rifiuti in house, è stato chiuso. In totale, sono 133 gli operai che passano tra le fila della società in house per i cantieri dell’ambito, oltre a quelli della piattaforma di Timpazzo. Nelle scorse ore, il manager di Impianti Giovanna Picone e i funzionari tecnici della società hanno concluso con le ultime firme dei dipendenti, assunti con un percorso ad assorbimento favorito dall’attuazione della clausola sociale. La parte più consistente della manodopera arriverà comunque da Gela e Piazza Armerina.