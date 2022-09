“Ok Argo-Cassiopea dà lavoro”, Di Stefano: “Ora royalties che spettano al territorio”

Gela. La procedura è stata molto complessa e ieri è stata finalizzata con il provvedimento unico, rilasciato dal Suap comunale, che autorizza l’avvio dei lavori della fase 2 del progetto per il gas “Argo-Cassiopea”. L’investimento è tra quelli più attesi, sia sul piano dei risvolti occupazionali che su quello delle forniture nazionali di gas, in una fase molto delicata per la geopolitica mondiale. “Nonostante le difficoltà che ci sono state e una dotazione organica assai ristretta, come capita in tanti settori del Comune, il Suap e gli uffici dello sviluppo economico continuano a rilasciare provvedimenti autorizzativi di un’importanza eccezionale, come si è verificato per il progetto “Argo-Cassiopea” – dice l’assessore Terenziano Di Stefano che ha seguito l’iter – ci sono state costanti interlocuzioni, anche con Eni, abbiamo tenuto conferenze di servizi e tavoli tecnici e abbiamo dovuto affrontare diverse questioni, compresa quella del sequestro di alcune aree. Abbiamo lavorato intensamente e il risultato è stato raggiunto”. Per il vicesindaco, ci saranno riscontri importanti. “L’avvio dei lavori del progetto per il gas garantirà occupazione delle maestranze locali – dice ancora – ed è fondamentale per avere forniture energetiche adeguate a livello nazionale”. Partendo dal contenuto del provvedimento autorizzativo (firmato dal dirigente Emanuele Tuccio), che mette insieme esigenze produttive e tutele ambientali, Di Stefano pone un altro obiettivo, sul quale l’amministrazione comunale vuole cercare di arrivare ad un risultato in tempi stretti.