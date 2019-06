Domani il lutto cittadino per i funerali di Tiziana Nicastro

Il primo cittadino ha disposto che gli enti pubblici, compresi gli edifici scolastici, dovranno esporre, in segno di lutto, le bandiere a mezz’asta per l’intera giornata.

I titolari di attività commerciali, associazioni e cittadini, sono invitati a partecipare al lutto cittadino attraverso la sospensione di ogni attività in segno di raccoglimento e rispetto.

Gesto di solidarietà. L’agenzia funebre dei fratelli Emilio, Emanuele ed Alessandro Giarrizzo ha deciso di omaggiare le spese dei funerali di Tiziana Nicastro in segno di solidarietà per il grave episodio che ha sconvolto la famiglia della vittima e l’intera comunità gelese. L’amministrazione comunale, invece, donerà un loculo presso il cimitero di contrada Farello. La salma arriverà in città oggi pomeriggio presso la camera ardente dell’agenzia Giarrizzo in via Borromini, 6G.