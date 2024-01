Omicidio Sequino, pm impugnano le assoluzioni: ricorso in appello

Gela. Già a conclusione del dibattimento di primo grado, i pm della Dda di Caltanissetta avanzarono richiesta di condanna per i tre imputati, con l’indicazione dell’ergastolo. Nella vicenda dell’omicidio del tassista Domenico Sequino, ucciso nove anni fa nei pressi della chiesa Madre, saranno i giudici di secondo grado a pronunciarsi. Nicola Liardo, il figlio Giuseppe Liardo e Salvatore Raniolo, sono stati assolti, lo scorso luglio, e le misure nei loro confronti sono venute meno, a seguito di quanto deciso dalla Corte d’assise nissena. I pm hanno scelto di ricorrere in Corte d’assise d’appello. Ritengono che i tre imputati abbiano organizzato ed eseguito l’azione di morte. Sequino venne più volte colpito, alle spalle, da spari ravvicinati. Un agguato plateale che non gli lasciò scampo. In due agirono, con volto coperto, nonostante quella sera ci fossero centinaia di avventori in centro storico, quasi nell’imminenza delle festività natalizie. Uno era alla guida dello scooter, usato per raggiungere la zona (non è mai stato identificato). L’altro, invece, sparò. Per l’accusa, il killer sarebbe stato Raniolo, dopo aver concordato modalità e tempi con i due Liardo. Il ricorso è assai ampio e articolato. Sarà valutato dai giudici di appello. La decisione in assise arrivò al culmine di ulteriori approfondimenti, anzitutto tecnici. Il contenuto delle conversazioni intercettate nei colloqui in carcere tra Nicola Liardo e i familiari convinse gli inquirenti che dietro all’omicidio ci fossero gli imputati.