Traffico di droga nell’inchiesta “Hybris”, concessi gli arresti domiciliari a Domicoli

Gela. L’arresto risale allo scorso anno, con la detenzione per i fatti dell’inchiesta “Hybris” condotta dalla Dda di Palermo che individuò un presunto traffico di droga tra la zona dell’agrigentino e quella locale. Per il trentaquattrenne Giuseppe Domicoli, adesso, è stata disposta una misura diversa rispetto al carcere. Gli sono stati concessi gli arresti domiciliari. E’ stata valutata favorevolmente la richiesta del difensore, l’avvocato Davide Limoncello. Nei confronti del trentaquattrenne e degli altri indagati, proprio la procura palermitana ha già chiesto il rinvio a giudizio. Il gup ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale avanzata pure per le posizioni dei sei gelesi coinvolti. Gli atti sono stati trasmessi alla procura locale per le relative determinazioni.