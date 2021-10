Omicidio Verderame, confermata condanna Pitrolo: risconosciuto risarcimento ai familiari

Milano. Aveva già ammesso le proprie responsabilità per l’agguato mortale, che trentatré anni fa costò la vita a Cristoforo Verderame, ucciso nel piazzale esterno di un istituto scolastico, a San Giuliano Milanese. Per il collaboratore di giustizia Antonino Pitrolo, è arrivata la conferma della condanna ad otto anni di reclusione. La decisione è stata emessa dai giudici della Corte d’assise d’appello di Milano, ai quali si è rivolta la difesa dell’imputato, sostenuta dall’avvocato Maria Assunta Biondi. In primo grado, una pronuncia di condanna era stata emessa dal gup del tribunale di Milano, al termine del giudizio abbreviato. In appello, però, è stato accolto il ricorso dei legali della famiglia della vittima, gli avvocati Carmelo Tuccio e Giuseppe Simonetti. I magistrati milanesi hanno riconosciuto il risarcimento dei danni ai familiari, quantificandolo in base alle richieste degli avvocati di parte civile, che si sono costituiti proprio in rappresentanza dei familiari di Verderame.