Ospedale, iter per una figura tecnica: stesso nominativo in commissione e tra i candidati

Gela. All’ospedale “Vittorio Emanuele”, in quest’ultima fase, si cerca di sanare tante falle che toccano anzitutto l’aspetto dell’organico, decisamente insufficiente. Ci sono state assunzioni di nuovi medici anche se bisogna fare molto in questo ambito. Le procedure per la selezione di figure professionali non sono mancate. Un caso piuttosto singolare è emerso in un iter di selezione per un “collaboratore ingegnere”. La procedura, così come quella per individuare ulteriori figure professionali e tecniche, è partita all’inizio del 2023. Era finalizzata anche alla definizione di una graduatoria. C’è però chi ha notato l’anomalia dello stesso nominativo, sia tra i candidati sia tra i componenti della commissione chiamata a giudicare i diversi profili. Di fatto, la stessa persona tra i partecipanti e fra i membri della commissione.