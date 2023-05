Padel e solidarietà, gli avvocati in campo: tutto il ricavato per il banco alimentare

Gela. Una giornata dedicata allo sport e alla solidarietà. Gli avvocati del foro locale si sono dati appuntamento nei campi di padel dell’impianto “Santa Lucia”. Il circolo ha messo a disposizione, gratuitamente, la struttura per il torneo organizzato dai legali e finalizzato ad una raccolta fondi. C’è stato notevole riscontro e tanti ne hanno approfittato, pur senza scendere in campo, ma comunque per dare un loro contributo alla causa. I fondi raccolti sono destinati ad un progetto di banco alimentare, in favore di chi ha maggior bisogno. Chiaramente, anche il campo ha dato il proprio esito. Si è imposta la coppia formata dagli avvocati Orazio Rinelli e Francesco Minardi. Seconda piazza per la coppia composta dai legali Emanuele Maganuco e Stefano Scepi. L’avvocato Martina Grisanti ha contribuito in maniera rilevante all’organizzazione.