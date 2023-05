“Policlinico a Caltanissetta darà vantaggi a tutto il territorio”, FI: “Ma città ha diritto a dignità”

Gela. L’affondo dei civici di “Una Buona Idea”, concentrato sulle differenze nette tra la situazione del sistema sanitario a Caltanissetta e nel nord della provincia e quella locale, invece sempre più difficile, non poteva che trovare osservazioni da parte dei forzisti. Il riferimento degli azzurri, il parlamentare Ars Michele Mancuso, sta spingendo per il nuovo policlinico a Caltanissetta. Secondo i forzisti, però, non c’è una competizione tra il nord della provincia e la città. “Vogliamo dire agli amici civici, che la scelta del quarto policlinico non è tra Caltanissetta e Gela, ma tra Caltanissetta ed Enna – spiegano gli esponenti locali di Forza Italia e il coordinatore Vincenzo Pepe – va da sè che anche a Gela conviene avere il quarto policlinico a Caltanissetta. E’ sempre un aggancio necessario con l’università e pertanto anche nella nostra provincia si potenzierebbe la facoltà di medicina presente a Caltanissetta, con ricadute positive per gli studenti di tutto il territorio. La qualità dell’offerta sanitaria sarebbe migliore per tutta la provincia. Avremmo un aumento dei posti di lavoro e anche i nostri sanitari potrebbero trarne giovamento, tutto sommato la distanza è breve. Per noi, è finito il tempo delle divisioni, faremo squadra affinché in tutta la nostra provincia l’offerta sanitaria cresca”.