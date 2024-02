“Parole Farruggia paradossali”, Greco: “Mi accusa per progetti che cambieranno il volto della città”

Gela. “Un sindaco criticato non per finanziamenti e progetti non intercettati ma per averne ottenuti fin troppi. Siamo al paradosso”. Il sindaco Lucio Greco definisce “gravi” le dichiarazioni rilasciate dal consigliere M5s Virginia Farruggia, in merito ad un’azione amministrativa, su progetti e interventi, che non terrebbe conto delle volontà della città né della tutela del verde. “Il consigliere comunale Virginia Farruggia ha rilasciato delle dichiarazioni di una gravità inaudita e delle quali forse non si è resa nemmeno conto. Come può infatti scagliarsi contro un sindaco accusandolo di avere intercettato tanti finanziamenti e di avere già appaltato i lavori di importanti progetti che cambieranno il volto della città? Siamo nel paradosso più completo – dice Greco – perché non si sta criticando un sindaco per non essere riuscito a intercettare finanziamenti ma lo si critica per essere riuscito ad ottenerne parecchi e per giunta molto significativi e importanti”. All’esponente M5s chiede di essere più precisa. “Non dovrebbe rimanere nel vago quando afferma che non è un caso che ci troviamo davanti ad intere aree verdi sottratte al territorio e occupate da interventi di edilizia oppure eliminate del tutto. La invito – aggiunge – ad essere più precisa e ad indicarci quali progetti, a suo dire, non andrebbero realizzati. La democrazia, quando ci si comporta in questo modo, si smarrisce e perde di significato, perché la partita si gioca sul terreno delle azioni concrete”.