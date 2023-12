Gela. E’ una falla nel sistema di controllo interno a Palazzo di Città. Il segretario generale, in una fase nella quale se ne è parecchio discusso, ha varato il provvedimento che istituisce il comitato per la governance. Si tratta del passaggio necessario per il controllo analogo, prevalentemente sulla partecipata Ghelas multiservizi. Intorno all’in house sono tante le richieste per un’iniziativa istituzionale che permetta di arrivare al nuovo contratto. Si va avanti a proroghe, infatti, da tre anni. Il collegio dei revisori dell’ente comunale aveva già sottolineato la carenza legata al monitoraggio. Del comitato fanno parte il sindaco Lucio Greco, lo stesso segretario generale Carolina Ferro, l’assessore con delega alle partecipate Mariangela Faraci, il dirigente del settore finanziario (attualmente coperto ad interim sempre dal segretario generale) e l’assessore che avrà compiti in materia di controlli sulle partecipate (va ancora individuato).