Passano le variazioni di bilancio per i progetti, “intero centrodestra assente”

Gela. Qualche “rinforzo” in più rispetto alla prima chiamata ha sbloccato la stasi. L’assise civica, pur in assenza dell’intero centrodestra, ha approvato le variazioni di bilancio che la crisi finanziaria dell’ente hanno reso essenziali per mantenere finanziamenti per importanti progetti già realizzati o in corso d’opera. In caso contrario, gli stanziamenti avrebbero dovuto intraprendere la strada del ritorno in direzione della Regione, con un evidente danno erariale per il municipio, comunque costretto a coprire i costi sostenuti dalle aziende esecutrici dei cantieri.