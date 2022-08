Passerelle “incompiute” per l’accesso al mare dei disabili, “supereremo le criticità”

Gela. In città sono solo nove gli accessi attrezzati per i disabili su oltre 24 chilometri di litorale. Lo dicono i numeri e lo conferma l’amministrazione comunale che sul sito ha pubblicato anche la mappa delle passerelle installate, da Manfria fino al Lungomare.

Nessuno di questi però consente un vero accesso in spiaggia a chi ha una disabilità motoria. Tutte le nuove passerelle infatti, come dimostrato dalle immagini della troupe di Telegela, si interrompono a diverse decine di metri dalla spiaggia rendendo impossibile ad una persona in carrozzina poter proseguire fino al bagnasciuga.

Martedì mattina abbiamo effettuato l’ennesimo sopralluogo con l’assessore ai Lavori Pubblici Romina Morselli, che non ha potuto fare altro che constatare quanto avevamo già denunciato con un servizio di Telegela, la scorsa settimana.