“Patto per il Sud”, chiuso l’iter anche per via Borca di Cadore: verso l’affidamento dei lavori

Gela. Nonostante le tante incertezze politiche e finanziarie che si registrano a Palazzo di Città, gli uffici municipali hanno comunque delle scadenze da osservare e questo vale a maggior ragione per i programmi di finanziamento. “Patto per il Sud” è sicuramente il più datato. Venne varato quando alla presidenza della Regione c’era ancora l’ex governatore Rosario Crocetta. In Comune, in più occasioni, si era prospettato il definanziamento dei fondi, su iniziativa dell’ex governo regionale. L’amministrazione comunale ha invece marciato in direzione opposta, salvando buona parte delle somme. Ieri, c’è stata la consegna dei lavori per il salone parrocchiale di San Sebastiano. Ora, i funzionari del settore lavori pubblici hanno concluso tutti gli atti per la gara dei lavori di riqualificazione di via Borca di Cadore, una zona nella quale sono sempre mancate le infrastrutture viarie di base. Anche in questo caso, è tra le priorità indicate dall’ex assessore Romina Morselli, che prima di congedarsi ha posto una serie di punti da sviluppare, comprese le procedure di gara dei progetti del “Patto per il Sud”. Durante il suo mandato, ha operato insieme allo staff del settore per riprendere pratiche che sembravano ormai su un binario morto.