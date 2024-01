Pd, scelte e nomi per l’alleanza: Caizza, “Arancio convochi l’assemblea cittadina”

Gela. Le scelte per le amministrative, in un periodo forse cruciale verso le urne, vanno fatte all’interno del partito e con tutti i sostenitori, gli iscritti e i dirigenti. Claudia Caizza, componente dell’assemblea nazionale del Pd, si rivolge alla struttura commissariale per arrivare prima possibile all’assemblea cittadina. I democratici sono nel blocco di partenza dell’agorà politica per l’alternativa all’amministrazione Greco e al centrodestra. “Tra qualche mese saremo chiamati a votare per le elezioni comunali, oltre che per la Provincia di Caltanissetta e per il Parlamento Europeo. Ci attende, quindi, una sfida molto importante e, in una fase di grandi cambiamenti e soprattutto di gravissima crisi economica del nostro Comune e del territorio, siamo chiamati tutti a fare la nostra parte con senso di responsabilità. Nessuna sfida – dice Caizza che ha seguito l’evolversi anche dell’esperienza del laboratorio “PeR” – può essere accettata, se non uniti, e nessuna vittoria è possibile se non con il coinvolgimento di tutto il partito, il che vuol dire degli iscritti, innanzitutto, e dei dirigenti politici. É fondamentale che le scelte programmatiche e i nomi dei candidati vengano costruiti insieme agli iscritti, con il confronto, mettendo al centro gli interessi della città. Siamo già nel pieno della fase di costruzione delle alleanze con le forze del campo largo progressista e di centrosinistra, per la scelta del candidato a sindaco e abbiamo bisogno del sostegno della base, perché è fondamentale condividere la scelta per dare forza al progetto che metteremo in campo”.