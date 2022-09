“Pepe e Gnoffo messi lì da Mancuso”, Di Dio: “FI commissariata e città paga conseguenze”

Gela. Gli incroci politici di maggioranza sono alquanto “pericolosi”, soprattutto quando si tratta dei civici, da una parte, e dei forzisti, dall’altra. Agli azzurri non sono piaciute le critiche che il consigliere Luigi Di Dio ha mosso al parlamentare regionale Michele Mancuso, appena riconfermato seppur con dati in discesa, almeno in città (compensati da un riscontro consistente nel resto della provincia). Il commissario cittadino berlusconiano Vincenzo Pepe ha parlato di un Di Dio ridimensionato dopo l’uscita proprio da Forza Italia: non avrebbe più lo stesso “peso specifico”. Di Dio, nonostante l’addio agli azzurri, è comunque rimasto nella maggioranza e alle regionali ha appoggiato la corsa di Caci (candidato di tante forze civiche). Le sue conclusioni non cambiano, certo che Forza Italia sia completamente in mano proprio a Mancuso. “Il mio peso specifico rimane sempre lo stesso, dentro o fuori Forza Italia, visto che sono un consigliere comunale eletto dai cittadini. Cosa ben diversa è il peso specifico del commissario cittadino Vincenzo Pepe che per questa carica non è stato mai votato da nessuno – dice Di Dio – il suo peso specifico è pari a zero. Basti pensare che il partito nazionale ha calato nel nostro territorio la candidatura della Craxi e della Brambilla. Pepe, con il suo peso specifico pari a zero, non ha potuto fare nulla. Più che commissario è commissariato da Mancuso che gli ha dato questo incarico”. Il consigliere fa chiaramente trasparire enorme dissenso anche per un esponente della giunta, diretta espressione del gruppo mancusiano. “Anche l’assessore Gnoffo è stata messa in giunta da Mancuso – aggiunge – e a subirne le conseguenze non è solo il suo partito ma l’intera città”.