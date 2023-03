Per FdI “enigma” capogruppo, Scerra e Casciana rivendicano il ruolo in consiglio comunale

Gela. Nel centrodestra cittadino Fratelli d’Italia ha ormai una posizione piuttosto consolidata e probabilmente cercherà di far pesare i numeri nazionali e regionali anche nel tentativo di arrivare ad una candidatura per il dopo Greco. Non ci sono state ancora vere e proprie uscite pubbliche in tal senso e anche i dirigenti locali, per ora, hanno scelto un profilo basso, attendendo indicazioni sia da Palermo che da Roma. In consiglio comunale, sono quattro gli esponenti meloniani, considerando anche il consigliere Giuseppe Caruso, che ad oggi non ha mai veramente partecipato ai lavori d’aula o di commissione, per ragioni di lavoro che l’hanno portato fuori Regione. In queste settimane, seppur sottotraccia, tra i consiglieri FdI qualche incomprensione sembra essere montata. Con il rientro a pieno titolo di Salvatore Scerra, che inizialmente si era autosospeso, si è venuta a porre la questione del capogruppo. Scerra, nell’ultimo periodo, ha confermato il suo ruolo, anche come esponente che ottenne più voti alle scorse amministrative prima di aderire al partito della Meloni. Riceve regolarmente le convocazioni proprio come capogruppo. Anche la presidenza del civico consesso ha come indicazione quella che porta proprio a lui. Al partito della Meloni, lo scorso anno, hanno aderito gli ex Liberamente Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti. Il loro è stato un avvicinamento graduale, poi sfociato nella dichiarazione ufficiale, quasi a ridosso delle urne per le regionali. Casciana, in aula, indicò il suo ruolo di capogruppo.