“Redivivi 2”, altri testimoni sentiti dai giudici di appello: si va verso la decisione

Gela. Dopo la riapertura dell’istruttoria, come chiesto dalle difese, anche questa mattina davanti ai giudici della Corte d’appello di Caltanissetta sono stati sentiti altri testimoni. I fatti riguardano l’indagine “Redivivi 2”. Il pastore Maurizio Trubia e Diego Nastasi, assolti in primo grado dal collegio penale del tribunale di Gela, sono accusati di aver imposto estorsioni ad alcuni padroncini impegnati nella raccolta della plastica usata nelle aree rurali della città. Già nel corso della precedente udienza, altre presunte vittime hanno escluso di aver subito pressioni o minacce dagli imputati. La procura generale ha comunque chiesto la trasmissione degli atti ai pm per valutare l’ipotesi della falsa testimonianza. In primo grado, c’erano state versioni discordanti.