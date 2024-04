Per la Nuova Città Gela obiettivo centrato, vittoria e promozione in serie C

Gela. La Nuova Città di Gela trionfa contro il Gravina e approda nel campionato di Serie C femminile. Il risultato finale tra le due compagini è di 3-1 in favore della formazione giallonera. Gara estremamente equilibrata sin dalla prima azione, con la Nuova Città di Gela che si aggiudica il primo set col punteggio di 25-21. Nel secondo parziale riapre la gara la squadra ospite che, grazie a diverse disattenzioni delle padrone di casa, pareggia i conti col punteggio di 25-22. Nel terzo set parte meglio il Gravina che approfitta di una Nuova Città di Gela scombussolata dopo il pareggio subito, ma le giallonere, con tutto il cuore e tutto il carattere che hanno dimostrato di possedere nel corso del campionato, rimontano in diverse situazioni le avversarie e trionfano, scatenando l’entusiasmo di un PalaItis gremito di tifosi. Quarto set perfettamente equilibrato come i primi 3, con una Nuova Città di Gela che vuole vincere definitivamente la gara e festeggiare la Serie C e un Gravina che vuole portare la gara al tie-break.