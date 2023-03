“PeR” parte per strutturare il programma, ecco i dipartimenti: “Un ampio polo progressista”

Gela. Il lavoro è iniziato da diversi mesi e la tappa finale, nessuno ci gira troppo intorno, si potrebbe concretizzare con un ampio polo progressista da lanciare per le amministrative del prossimo anno. Gli esponenti del laboratorio politico “Progressisti e rinnovatori” ci vogliono essere, a partire dal programma. Per questa ragione, in serata, uno dei fondatori, l’ex parlamentare Ars Miguel Donegani, il segretario Franco Liardo e il presidente Giuliano Scrivano, hanno tenuto a battesimo i dipartimenti, dei quali fanno parte gli aderenti. Precisi ambiti che toccano i temi della città, per sviluppare la proposta da portare avanti. I rapporti con gli enti e gli affari istituzionali, i servizi sociali, territorio e urbanistica, politiche giovanili e la sanità: sono queste le linee portanti dei dipartimenti strutturati dal laboratorio. Donegani e gli aderenti a “PeR” da alcuni mesi stanno valutando i punti da affrontare insieme ai potenziali alleati, così da metterli sul tavolo del programma per le amministrative. Donegani, fin dal varo del gruppo, ha avuto come costante quella di muoversi per aggregare.