Dialogo fuori dal municipio, altra tappa tra forze civiche e centriste: confronto sui temi

In serata, c’è stata una nuova tappa di un dialogo che potrebbe farsi più intenso, probabilmente dopo le festività pasquali. Sono eterogenee le esperienze politiche che stanno cercando di sondare il terreno. Non a caso, i civici di “Una Buona Idea” arrivano da quasi quattro anni di giunta del sindaco Greco, che hanno lasciato negli scorsi mesi, al pari di quello che avevano già fatto i renziani di Italia Viva, a loro volta tra i pezzi di questo puzzle, per ora senza rifiniture verticistiche. Ci sono poi i centristi, a partire da Fasulo, l’ex candidato a sindaco (già assessore) Maurizio Melfa, liberali ed esponenti di area socialista, come Piero Lo Nigro. Ad oggi, nessuno si considera vincolato ad un’eventuale alleanza per il futuro più immediato. Nulla esclude peraltro che l’aggregazione possa aprire ad altri avvicinamenti. La volontà è di costruire, senza i lacci dei nomi e dei ruoli. Nello sviluppo successivo, sarà comunque necessario arrivare ad un amalgama che non trascuri neppure intendimenti di collocazione.