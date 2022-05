Piattaforme, “al Comune spettano gli incassi delle imposte”: decreto del ministero

Gela. Sono ancora in corso diversi procedimenti, avviati a seguito di contestazioni di Enimed, che non ritiene di dover versare al Comune l’Imu e la Tasi sulle piattaforme al largo della costa locale. Ad inizio anno, i legali della multinazionale hanno deciso di rivolgersi alla Commissione tributaria regionale, dopo che quella provinciale ha riconosciuto il diritto del Comune ad incassare le somme, per i periodi che vanno dal 2016 al 2018, non ancora versate dalla multinazionale. Il Comune, intanto, rientra nell’elenco di quelli che sono destinatari del gettito Impi per le piattaforme, pubblicato dal Ministero dell’economia. Ci sono anche Butera e Scicli (nel ragusano). In totale, sono ventisei i Comuni che hanno il diritto di incassare la cosiddetta Impi, l’imposta immobiliare sulle piattaforme. Già in passato, i legali di Eni hanno contestato la classificazione come immobili delle strutture collocate al largo della costa, invece riconosciuta dalla Cassazione. Il decreto ministeriale è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.