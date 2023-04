Play The Games di Special Olympics al PalaLivatino

Gela e il PalaLivatino ospiteranno il prossimo fine settimana un evento di caratura nazionale: i Play The Games di Special Olympics, iniziativa che vanta la medaglia del Presidente della Repubblica, il patrocinio del Senato e della Camera dei deputati.

In Italia si terranno 17 eventi in 14 regioni per un totale di 19 discipline sportive in 54 giorni di gara: i prossimi 15 e 16 aprile, il PalaLivatino ospiterà i Play The Games di pallavolo e badminton per una due giorni all’insegna dello sport e dell’inclusione. Arriveranno a Gela associazioni sportive, atleti e volontari da tutta la Sicilia e dalla Calabria.