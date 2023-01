Pnrr, nuove aree all’aperto per lo sport e il fitness: inoltrate le proposte per i fondi

Gela. Il modello potrebbe essere quello dell’area fitness outdoor già attrezzata nello spazio verde della rotonda est di Macchitella. L’amministrazione comunale, attraverso gli assessorati allo sport e ai lavori pubblici, ha perfezionato l’invio delle schede tecniche per partecipare all’avviso emanato attraverso una delle linee di finanziamento del Pnrr. I fondi, qualora ottenuti, consentiranno di acquistare attrezzature e sistemi per esercizi ginnici e più in generale per praticare sport all’aperto. Gli assessori Salvatore Incardona e Romina Morselli, attraverso gli uffici tecnici dei rispettivi assessorati, hanno concluso l’attività di valutazione, condotta praticamente nell’arco di ventiquattr’ore, dato che l’avviso inoltrato da Anci risale a ieri e il termine ultimo per partecipare scade proprio oggi. Le aree per lo sport all’aperto sono state individuate in via Redi, nel piazzale adiacente la chiesa di San Rocco, a Settefarine e a Macchitella.