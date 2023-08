Porto isola, Alario: “Per vicenda Archimede vogliamo garantire le migliori condizioni ai lavoratori”

Gela. L’obiettivo principale è “creare le migliori condizioni per tutti i lavoratori della società Archimede”. Il segretario confederale Ugl Andrea Alario commenta così l’esito dell’incontro in prefettura, tenutosi in settimana. “Per quanto riguarda la questione della segnalazione giunta dall’associazione antiracket – precisa – la capitaneria di porto ha sottolineato che ci sono in corso verifiche e non è nostra competenza intervenire sulla questione”. Sono in programma ulteriori incontri con i vertici della società che opera nel porto isola, nella disponibilità di raffineria Eni. “Le nostre rsu sono al lavoro per creare le condizioni migliori anche rispetto ad un accordo di secondo livello”, aggiunge. Il presidente dell’antiracket locale Salvino Legname, di recente ha avanzato segnalazioni alla capitaneria di porto su possibili anomalie nel modus operandi dell’azienda. “E’ capitato un caso, nelle ultime settimane – dice inoltre Alario – con due navi in attracco e il personale Archimede, per una concomitanza di ferie e malattie, si è trovato in numero non sufficiente per le operazioni. Ma si è risolto nell’arco di poche ore”.