“Possibile un nuovo pontile funzionale”, Liberamente: “C’è impegno dell’assessore Cordaro”

Gela. Il governo regionale, nelle scorse ore, ha confermato che ci saranno due finanziamenti, per un totale di quasi otto milioni di euro, per la demolizione del pontile sbarcatoio e dell’ex lido “La Conchiglia”. Il gruppo consiliare di “Liberamente”, già lo scorso maggio, aveva effettuato un sopralluogo nelle due strutture, insieme all’assessore regionale Toto Cordaro, che si era impegnato con i consiglieri Vincenzo Cascia e Pierpaolo Grisanti, per sbloccare fondi per gli interventi. Così è stato e ora “Liberamente” attende un passo in più. “Abbiamo strappato un ulteriore impegno all’assessore regionale all’ambiente e territorio Cordaro, quello di impegnarsi nella realizzazione di una ricostruzione ex novo di un pontile, nello stesso luogo, previa presentazione di validi progetti. L’assessore Cordaro ha capito che i gelesi sono rimasti affezionati a quel pontile, luogo di passeggiate romantiche e di aggregazione per alcune comitive. Quanta storia si racchiude in quelle travi di cemento armato, le marinerie del Mediterraneo lo vedevano come centro di approdo e c’erano i nostri avi che commerciavano con i bastimenti. Gela fu il primo luogo in Sicilia raggiunto dalle truppe americane e la prima città libera d’Europa. Quello che possiamo fare adesso – dicono i consiglieri Casciana e Grisanti – è agire per evitare che eventi del genere si verifichino ancora, adottare atteggiamenti propositivi piuttosto che tentare di scaricare la responsabilità sugli altri”. Una posizione sostenuta dal neo assessore ai lavori pubblici Giovanni Costa. La demolizione si è resa necessaria perché non c’era più la possibilità di mantenere le strutture attuali, soprattutto quella del pontile sbarcatoio.