“Preoccupati per lo stallo su Macchitella lab”, civici: “Concordiamo con Generazione Gela”

Gela. “Fortemente preoccupati” e ancora una volta i civici di “Una Buona Idea” e “Civico lab” rilanciano l’allarme per l’ex casa albergo Eni, riqualificata. E’ al centro di tante discussioni ma ancora chiusa. Da questo punto di vista, i segretari Giovanni Giudice e Giuseppe Favitta concordano con l’appello lanciato da “Generazione Gela”. “Apprezziamo e condividiamo l’azione di “Generazione Gela” in merito a Macchitella lab e alla necessità di avere risposte entro un termine preciso. Non nascondiamo – dicono Giudice e Favitta – la nostra preoccupazione rispetto ad un’apertura fantasma e rispetto ad uno stato di stallo che perdura. In ragione di questo non abbasseremo la guardia, continuando a pretendere l’apertura e continuando a vigilare. È il nostro dovere. Consideriamo il termine del 3 dicembre, quello ultimo oltre il quale, in mancanza di risposte certe, riterremo doveroso far sentire la nostra voce con azioni importanti”. I civici, più volte, hanno portato in aula consiliare interrogazioni e mozioni sul tema.