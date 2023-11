Spari in via Niscemi, quarantaquattrenne lascia il carcere: accolta istanza, era alla guida dell’auto

Gela. E’ stata revocata la custodia cautelare in carcere, imposta mesi addietro al quarantaquattrenne Giuseppe Emmanuello. Era alla guida della vettura dalla quale furono esplosi diversi colpi di arma da fuoco, in via Niscemi. A sparare fu un minore, attualmente a processo per questi fatti. A lui i pm contestano il metodo mafioso. Per il quarantaquattrenne, invece, non c’è stato il riconoscimento dell’aggravante di mafia. Gli atti vennero trasmessi dai pm della Dda di Caltanissetta a quelli della procura locale. Era stato disposto il giudizio immediato, come avevamo già riferito. La difesa, sostenuta dall’avvocato Salvo Macrì, dopo aver chiesto il patteggiamento, ha comunque avanzato istanza per la revoca della detenzione in carcere. E’ stata accolta. Emmanuello, al pari del minore che era nell’auto, ammise i fatti. Vennero ferite almeno due persone, pur in maniera non grave.