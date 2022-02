Prima categoria, la SSD Gela non si ferma più: blitz anche a Gravina (0-2)

Gela ancora una volta incerottato, con Ascia in panchina e Brasile ancora alle prese con il covid. Ancora assenti Giarrizzo e Faraci. Brutta partita per via di un fondo campo in terra battuta che somigliava ad un galoppatoio ed un avversario che l’ha messa sul piano fisico.

Espulsi i due tecnici Fausciana e Butto alla fine del primo tempo.