Prima categoria, SSD Gela a caccia del poker di vittorie

Gela. SSD Gela pronto a disputare la quarta giornata del campionato di Prima categoria. Domani pomeriggio alle 15.30, lo stadio Vincenzo Presti torna a riempirsi di tifosi per sostenere i biancoazzurri che scenderanno in campo per affrontare la Rinascita Netina. “I ragazzi si sono allenati molto bene in settimana e con un certo entusiasmo – afferma il mister, Mirko Fausciana – Spero che domani abbiano le motivazioni giuste per affrontare una gara che per noi è molto importante”. “Sarà sicuramente una bella partita, la classifica parla chiaro, siamo primi, vogliamo mantenere il primato da qui fino alla fine della stagione – dichiara il portiere, Antonino Vedda – Ci stiamo allenando bene per arrivare a domenica e sicuramente sarà una bella partita”. Il mister Mirko Fausciana non si fida della classifica della Netina, che contro il Belpasso ha giocato una buona gara, e quindi, ai biancoazzurri è richiesta in campo maggiore concentrazione. “Domenica hanno fatto molto bene anche se hanno perso in casa con il Belpasso – sostiene il mister – Diciamo che è una squadra di tutto rispetto, pertanto, bisogna prenderla con il piglio giusto al fine di evitare sorprese”.