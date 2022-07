Primarie vanno alla Chinnici, vince anche in città: dem la spuntano su M5s e Fava

Gela. Si sono chiuse le votazioni, nei gazebo e on line, per gli iscritti alle primarie progressiste per la presidenza della Regione. La vittoria è della dem Caterina Chinnici, con un totale di 13.500 voti. La grillina Barbara Floridia ne ha totalizzati 10 mila, seguita da Claudio Fava, con 6.977 preferenze. In Sicilia, hanno votato circa 33 mila iscritti. In città, tra gazebo e votazioni on line, si è affermata proprio Chinnici con 505 preferenze. Floridia si è fermata a 456 e Fava a 388. Servirà quest’esito?