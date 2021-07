Pro-Greco disertano commissione affari generali, urbanistica a Casciana e vice Orlando

Gela. Una condivisione politica, sulle commissioni consiliari, non c’è e a poco è servito il tentativo di calmare le acque, dopo la sconfitta della maggioranza in aula. Proprio i pro-Greco, questa mattina, non hanno risposto alla prima convocazione della nuova commissione affari generali. Era presente solo il dem Gaetano Orlando. Non c’erano invece Giuseppe Morselli e Romina Morselli di “Un’Altra Gela”, Valeria Caci di “Impegno Comune” e il centrista Salvatore Incardona. Tirando i conti politici, mancavano i consiglieri più vicini al sindaco Lucio Greco, quelli che secondo molti sono stati “puniti” con la nuova composizione delle commissioni. Sono gli stessi consiglieri che hanno spinto per chiedere un parere al segretario generale Loredana Patti, che deve valutare la legittimità delle procedure adottate per il voto sulle stesse commissioni. “È grave che la maggioranza non si sia presentata – dice il dem Orlando – di fatto, bloccando i lavori”. L’opposizione, o quasi, ha invece dato il battesimo politico alla nuova commissione urbanistica. La presiederà Vincenzo Casciana di “Liberamente”, forse il gruppo di maggioranza più critico verso le decisioni dell’amministrazione. Il suo vice sarà lo stesso Orlando.