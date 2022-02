Proroga suolo pubblico, Greco: “Proposta Pd è seria, apriamo un confronto”

“Mi piacerebbe fare una distinzione tra questa proposta del Pd e le critiche gratuite che, invece, spesso arrivano dal medesimo partito e da altri esponenti dell’opposizione. Critiche non costruttive ma distruttive che purtroppo, alcune volte, sono sfociate nella sfera personale e mi hanno costretto ad assumere posizioni molto dure. Quando ci sono iniziative valide come in questo caso – dice ancora Greco – finalizzate al bene della città e di alcune categorie professionali nello specifico, non posso che rispondere in maniera positiva. D’altronde, mai da parte mia c’è stata una chiusura al dialogo e se in qualche occasione il dibattito politico ha fatto registrare toni accesi, è perché mi sono dovuto difendere. Ben vengano le proposte serie come questa, sulle quali si può costruire un percorso costruttivo per la città. Anzi, colgo l’occasione per invitare tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, a muoversi proprio su questa scia, lanciando iniziative mirate al benessere della comunità e a risolvere i problemi gravi, che di certo non mancano”. Il sindaco rinnova quindi quell’apertura al dialogo verso le opposizioni, che di recente ha richiamato più di una volta, anche in consiglio comunale. A questo punto, sembra scontato che la proroga per le attività commerciali ci sarà, con l’occupazione del suolo pubblico, a titolo gratuito, che andrà ben oltre il 31 marzo.