Pulizia immobili comunali, accordo raggiunto: “Servizio prosegue e posti di lavoro salvi”

Gela. Il servizio di pulizia degli immobili comunali non si ferma. Nel pomeriggio, è stato raggiunto un accordo tra organizzazioni sindacali e l’amministrazione comunale. Non ci sarà nessuna riduzione delle giornate lavorative, che rimangono cinque. In questa fase, si procederà con un’ulteriore proroga fino a dicembre. “I posti di lavoro sono salvi e anche per i dipendenti comunali non ci saranno disagi, visto che la pulizia degli immobili e degli uffici non subirà battute d’arresto – dicono il segretario Filcams Nuccio Corallo e quello della Fp-Cgil Nicola Cannizzo – quando una trattativa si conclude positivamente, c’è sempre da ringraziare tutti coloro che si sono spesi per arrivare ad un’intesa”. La Filcams ha spinto per avere un tavolo di confronto con l’amministrazione rispetto al futuro più immediato del servizio, affidato alla ditta Sanifex.