Pulizia straordinaria in città, partite attività di Impianti Srr

Gela. È partito in nottata il servizio straordinario di pulizia della città, che per almeno due mesi sarà condotto dalla società in house Impianti Srr. La decisione era stata formalizzata nel corso dell’ultima riunione del Cda di Srr4, che controlla l’in house. Di fatto, è la prima volta che la società amministrata dall’ingegnere Giovanna Picone interviene sul territorio cittadino. Ad oggi, soprattutto a causa della crisi finanziaria del municipio, non è stato sottoscritto il contratto attuativo per il nuovo servizio rifiuti da affidare proprio ad Impianti. I vertici della società e quelli di Srr4 hanno acconsentito alla richiesta avanzata dal sindaco Lucio Greco, che da tempo lamenta l’inefficienza delle attività ancora condotte da Tekra in città, attraverso una proroga.