Pulmino sotto sequestro venne rimosso, imprenditore assolto: non fu favoreggiamento

Niscemi. Non ci fu un favoreggiamento rispetto alla rimozione di un pulmino da lavoro, che era sotto sequestro e fermo in un terreno privato. Il giudice Eva Nicastro ha assolto un imprenditore niscemese, che era accusato appunto di favoreggiamento per aver avallato lo spostamento di quel mezzo, di proprietà di un cittadino romeno. Nel corso del giudizio, però, la difesa, sostenuta dall’avvocato Salvo Macrì, è riuscita a dimostrare che l’unica attività fatta dall’imputato riguardava la pulizia dell’area di sua proprietà, dalla quale vennero rimossi resti di ferraglia e plastica, oltre ad un furgone, ormai inutilizzabile. Non intervenne invece per il pulmino che era sotto sequestro.